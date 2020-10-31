В центральном матче 9-го тура венгерского первенства Ференцварош на выезде расписал боевую ничью с Фехерваром (1:1). Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 9-й тур

Фехервар – Ференцварош – 1:1

Голы: Николич, 55 (пен.) – Сомалия, 43

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Команда Сергея Реброва вышла вперед в конце первого тайма – голом отметился бразильский защитник Сомалия. Фехервару удалось отыграться на 55-й минуте – Неманья Николич четко реализовал пенальти. Больше команды голов не забивали.

Отметим, что в старте Ференцвароша вышел Игорь Харатин и сыграл 88 минут. На 72-й минуте на поле появился еще один украинец – Александр Зубков. В составе Фехервара со стартовых минут вышел Иван Петряк. На 66-й минуте он получил желтую карточку и сразу же был заменен

Ничья позволила команде Реброва остаться на вершине турнирной таблицы – "Фради" с 17-ю пунктами опережают Фехервар на одно очко, но имеют игру в запасе.

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