В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов венгерский Ференцварош принимает норвежский Мольде. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Матч плей-офф квалификации ЛЧ Ференцварош – Мольде начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно в прямом эфире телеканала "Футбол 3".

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Наставник "Фради" Сергей Ребров решил выпустить в основе чемпиона Венгрии двух украинцев – Игоря Харатина и Александра Зубкова. После выездных 3:3 будапештцы получили неделю отдыха. В свою очередь Мольде в субботу неожиданно проиграл Саннефьорду (0:1) в норвежском первенстве и продолжил свою серию поражений на внутренней арене.

Стартовые составы команд:

Ференцварош: Дибуш – Ловренчич, Ботка, Блажич, хайстер – Харатин, Шигер, Сомалия – Узуни, Нгуэн – Зубков

Мольде: Линде – Педерсен, Грегерсен, Эллингсен, Хауген – Хуссейн, Аурснес – Хестад, Эйкрем, Кнудтцон – Джеймс

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