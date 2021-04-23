"Фради" начали поиски нового наставника на место Сергея Реброва, контракт которого рассчитан еще на один год – до лета 2022-го.

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По информации Blikk, в Ференцвароше надеются, что 46-летний украинец продолжит работать с клубом до конца действующего соглашения. Несмотря на это, "Фради" начали обрабатывать запасные варианты, если Ребров все же решит уйти. Клуб уже контактировал со специалистами из Италии, Германии и России. Ранее сообщалось, что венгры уже общались с бывшим тренером турецкого Истанбула Оканом Буруком.

К слову, украинский специалист присоединился к Ференцварошу летом 2018-го. С тех пор Ребров трижды подряд становился чемпионом Венгрии, а в текущем сезоне впервые за более чем 20 лет вывел коллектив в Лигу чемпионов.

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