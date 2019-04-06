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Ференцварош хочет выкупить Петряка у Шахтера – венгерский клуб уже сделал предложение "горнякам"

20:24 104 Читати українською
Ференцварош хочет выкупить Петряка у Шахтера – венгерский клуб уже сделал предложение "горнякам"
Иван Петряк

Полузащитник Ференцвароша Иван Петряк может стать полноправным игроком венгерского клуба.

Ференцварош стремится выкупить Ивана Петряка у донецкого Шахтера. В то же время в венгерском клубе понимают, что это будет не так легко. Об этом сообщил главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.

Петряк попал в символическую сборную первого круга чемпионата Венгрии

"Мы хотим выкупить Петряка, но это нелегко. Сначала Ференцварош должен договориться с Шахтером. Мы уже сделали предложение.

Конечно, если Петряк останется в Ференцвароше, то это будет хорошо. Я разговаривал с ним, Иван счастлив здесь, но его будущее в первую очередь в руках Шахтера", – цитирует Реброва Csakfoci.hu.

25-летний Петряк выступает за Ференцварош на правах аренды, которая рассчитана до лета. В активе украинца 6 голов и 11 ассистов во всех турнирах, а Ференцварош уверенно лидирует в чемпионате Венгрии.

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