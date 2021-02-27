Венгрия, 23 тур

МТК – Ференцварош – 2:2

Голы: Надь, 55, Варга, 60 (п) – Зубков, 1, 23

Ференцварош не уступал в дерби против МТК с сентября 2016 года. Не было в планах подобного и сегодня. Тем более нужно было реабилитироваться за поражение Фехервару в Кубке Венгрии.

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Свои намерения подопечные Реброва задекларировали уже на первой минуте. Это Зубков мощно выстрелил из-за пределов штрафной в самую девятку. Сам же Александр и удвоил преимущество своей команды на 23-й, разобравшись с защитником и голкипером.

Однако одержать очередную победу не удалось. МТК сумел изменить ход встречи во втором тайме, забив дважды за 5 минут. В конце концов, ничья не поколебала лидерство Ференцвароша, который все еще имеет 15 очков преимущества над вторым местом. Между тем, МТК поднялся на третью строчку.

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