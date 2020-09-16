Стадион Групама Арена, один поединок без зрителей, который решает судьбу путевки в плей-офф. Матч, как и онлайн-трансляция Ференцварош – Динамо Загреб на "Футбол 24", стартует в 20:00. В прошлом сезоне хорваты не пустили команду Реброва в групповой этап ЛЧ. После выездной ничьей случился домашний погром. Сегодня "Фради" настроены отомстить. Подопечные украинского тренера не проиграли ни одного из 5 официальных матчей нового сезона (4 победы). Чемпионы Хорватии выиграли все свои 4 поединка в домашней лиге, а вот румынский Клуж прошли только по пенальти. Где смотреть матч Ференцварош – Динамо Загреб онлайн? Игру транслирует украинский канал "Спорт 2". Если чемпион Венгрии сможет пройти в плей-офф, дальше его ждет победитель пары Карабах/Мольде.

Ребров жадає реваншу, Мілевський їде по сенсацію – українці на шляху до групи ЛЧ

Стартовые составы команд:

Ференцварош: Дибуш – Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Чивич – Шигер, Сомалия, Харатин – Нгуэн, Боли, Узуни

Запасные: Богдан, Ледуни, Ботка, Гайстер, Зубков, Исаэл, Фримпонг

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Дилавер, Гвардиол, Леовац – Адеми – Кастрати, Гояк, Майер, Оршич – Петкович

Запасные: Загорац, Андрич, Гавранович, Иванушец, Мохаррами, Шутало, Якич

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