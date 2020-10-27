Ференцварош принимает киевское Динамо в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Ференцварош – Динамо состоится в среду, 28 октября, в Будапеште на Гроупама Арене. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Ференцварош – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок Ференцварош – Динамо в прямом эфире можно смотреть на "Футбол 2", начиная с 21:50. Перед игрой на специализированном канале в 21:00 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 23:55.

Онлайн матч Ференцварош – Динамо можно смотреть на платформе oll.tv. Кроме этого, недавно появилась возможность просмотра Лиги чемпионов через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов "Volia Football +".

Напомним, что венгров тренирует бывший наставник киевлян Сергей Ребров. В первом туре обе команды проиграли. Динамо в Киеве пропустило от Ювентуса два "сухих" мяча, а Ференцварош на выезде потерпел сокрушительное поражение от Барселоны – 1:5. Интересно, что единственный гол Фради в том матче забил украинец Игорь Харатин.

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