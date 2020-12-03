Барселона обыграла Ференцварош Реброва в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Ференцварош – Барселона на Футбол 24.

Барселона вышла вперед благодаря классному голу Гризманна, который пяткой переправил мяч в ворота после передачи Альбы. За 6 минут Брейтуэйт замкнул прострел Дембеле с фланга, а чуть позже Усман поставил точку ударом с пенальти.

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Таким образом, Барселона набрала 15 очков и возглавляет группу G, Ференцварош с 1 пунктом остался последним, уступая Динамо по дополнительным показателям.