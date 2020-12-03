Ференцварош – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча
10:15 - Читати українською
Барселона обыграла Ференцварош Реброва в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Ференцварош – Барселона на Футбол 24.
завершено
Антуан Гризманн 14’
Мартин Брейтуэйт 21’
Усман Дембеле 28’
14’ Антуан Гризманн
21’ Мартин Брейтуэйт
28’ Усман Дембеле
Барселона вышла вперед благодаря классному голу Гризманна, который пяткой переправил мяч в ворота после передачи Альбы. За 6 минут Брейтуэйт замкнул прострел Дембеле с фланга, а чуть позже Усман поставил точку ударом с пенальти.
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Таким образом, Барселона набрала 15 очков и возглавляет группу G, Ференцварош с 1 пунктом остался последним, уступая Динамо по дополнительным показателям.
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