Ференцварош – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:55 - Читати українською
Ференцварош в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
17' live
14’ Антуан Гризманн
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Ференцварош – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Игорь Харатин остался в запасе Ференцвароша, а Александр Зубков в заявку не попал.
Стартовые составы
Ференцварош:
Барселона:
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