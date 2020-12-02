Ференцварош в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Ференцварош – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Игорь Харатин остался в запасе Ференцвароша, а Александр Зубков в заявку не попал.

Стартовые составы

Ференцварош:

Барселона:

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