"Потеря Миколенко и Бущана? Перед такими важными матчами всегда тяжело терять игроков. Но это хорошая возможность для других футболистов, которые ранее имели меньше игровой практики, показать себя, проявить свои качества с наилучшей стороны и сыграть в Лиге чемпионов.

Ференцварош – Динамо: предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва

Мои матчи против Реброва во главе Шахтера? Здесь нельзя говорить о соперничестве двух тренеров, завтра будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии Ференцварош – Динамо, а не о моем с Ребровым.

Выделить кого-то из игроков Ференцвароша? Не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Хочу сказать в целом о команде Ференцварош, что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив. В составе Ференцвароша не так много венгерских игроков, а, в основном, иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом.

Вместе с командой в Будапешт приехали новички Белуце и Клейтон? Они еще не готовы.

Динамо прошло тяжелый путь, особенно много проблем было в последние годы, клуб потерял многих игроков, которые закончили карьеру или уехали за границу. В связи с этим клуб выбрал вектор, направленный на развитие собственных воспитанников с клубной академии. Эти ребята очень талантливые, но нужно время, чтобы они сыгрались. Если Ференцварош инвестировал деньги, то Динамо не смогло это сделать, потому играет со своими молодыми талантами в составе", – цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, матч Ференцварош – Динамо состоится 28 октября, начало в 22:00. В первом туре киевляне уступили Ювентусу (0:2).

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