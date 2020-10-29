"Мы очень довольны этой игрой. Первый тайм был не таким удачным, но второй дал импульс нашей игре. В первом тайме мы не были достаточно агрессивными, игра не была достаточно комбинационной. А во втором тайме мы забили гол, игра стала открытой, и вторая половина матча показала, что сможем выиграть. Мы начали играть смелее.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Хочу сказать, что наша команда не имела опыта играть на таком уровне и мы получили сильного соперника. Во втором тайме нам помог забитый гол и еще больше нам поможет добытое очко в поединке.

Согласен ли я с высказыванием Луческу, что киевляне уступили из-за удаления Сидорчука? Об этом хочу коротко сказать. Луческу – известный тренер и это его стиль.

Поединок с Динамо был важным для меня и всей команды. Повторюсь, у нас был сильный соперник. Отдельно хочу отметить, что игроки услышали меня после первого тайма. Эта игра была для нас ключевой", – цитирует Реброва официальный сайт Динамо.

Напомним, Ференцварош во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, уступая после первого тайма 0:2, сумел после перерыва сократить счет, а на последней минуте сравнять и спасти, казалось бы, проигранный поединок.

Ференцварош - Динамо: Ребров берет свое со звездой, которую Киев не хотел - Луческу проигрывает ключевой момент