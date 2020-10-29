"Сегодня выдался, можно сказать, странный матч. Мы доминировали, особенно в первом тайме. И во втором тайме мы имели несколько возможностей, чтобы увеличить счет, но, к сожалению, этого не сделали. Потом мы пропустили гол, который добавил смелости сопернику. И, конечно, удаление Сидорчука нарушило наши планы. Наши оборонительные редуты без одного игрока стали уже не такими надежными, и мы пропустили второй гол. Думаю, что там был фол на нашем игроке.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Соперники начали атаковать большими силами, оказывали на нас давление. И забили второй гол. Показалось, что с нарушением правил. Трудно сейчас что-то говорить, нужно просмотреть запись.

До удаления Сидорчука у нас все шло по плану. Он слишком важный игрок в организации игры в обороне для того, чтобы его заменять. Возможно, я ошибся в этом плане. Но и Сергей, имея такой опыт, не имел права делать такие нарушения – на фланге, а затем в середине поля, особенно зная, что у него уже есть желтая карточка. Видимо, он не смог контролировать эмоции. До удаления у нас все было хорошо в плане обороны и не было необходимости что-то менять. Что касается замен в составе соперника, они не усилили игру Ференцвароша. Ее усилило, скорее, удаление в нашем составе.

Удивил ли меня чем-то соперник? И вчера, и раньше я говорил, что Ференцварош – это добротная команда, которая добилась ощутимого прогресса в последнее время. Я посмотрел много их игр в квалификации Лиги чемпионов и последнюю игру чемпионата Венгрии с Уйпештом. Команда хорошая, собранная из игроков со всей Европы, с хороших клубов. В составе много легионеров, приобретенных за хорошие деньги. Сергей Ребров выполнил здесь хорошую работу и создал боеспособную команду. Но, по моему мнению, мы должны были выигрывать в этом матче", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, выигрывая после первого тайма 2:0, не смогло удержать победу и, пропустив на последней минуте, расписало с командой Реброва боевую ничью 2:2.

Ференцварош - Динамо: Ребров берет свое со звездой, которую Киев не хотел - Луческу проигрывает ключевой момент