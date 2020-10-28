"На мой взгляд, Динамо и Ференцварош – это команды одного уровня. В обоих коллективах идет поиск в комплектации основных составов, ротация игроков. На данный момент тренерские штабы всех команд без исключения не имеют стопроцентной уверенности в том, что каждое предматчевое обследование команды пройдет без сюрпризов, так что делать прогнозы дело некорректное.

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Уверен, что в игре команд Сергея Реброва и Мирчи Луческу будет важен настрой игроков, физическая подготовка, дисциплина в командной игре, большое желание и стремление к победе. Я, как и миллионы болельщиков, буду болеть за Динамо, желать ему победы, но футбол имеет два обязательных компонента – это фарт и непредсказуемость. Хотелось бы, чтобы эти компоненты были в предстоящей игре на нашей стороне", – цитирует Олега Лужного Footboom.

Напомним, поединок второго тура группового этапа ЛЧ между Ференцварошем и Динамо состоится сегодня, 28 октября, начало в 22:00.

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