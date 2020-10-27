Вместе с основной командой Динамо в Будапешт на матч второго группового этапа Лиги чемпионов полетел голкипер молодежной команды киевлян Валентин Моргун, сообщает dynamomania.

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На официальных ресурсах "бело-синих" не было информации о привлечении 19-летнего вратаря. Напомним, из-за положительного теста на коронавирус в Венгрию не полетел основной голкипер киевлян Георгий Бущан.

Напомним, матч Ференцварош – Динамо состоится 28 октября, начало в 22:00. В первом туре киевляне уступили Ювентусу (0:2).

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