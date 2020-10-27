Динамо прибыло в Будапешт на поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов против подопечных Сергея Реброва.

Ференцварош – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Свое свободное время игроки "бело-синих" вместе с тренерским штабом потратили на ознакомление с архитектурой и историческими достопримечательностями столицы Венгрии. К экскурсии также присоединился и наставник киевлян Мирча Луческу.

Напомним, матч Ференцварош – Динамо состоится 28 октября, начало в 22:00. В первом туре киевляне уступили Ювентусу (0:2).

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