В матче 2-го тура Лиги чемпионов Динамо сумело забить в ворота Ференцвароша уже в середине первого тайма. На 26-й минуте во время атаки киевлян мяч попал в руку Игорю Харатину и арбитр назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Виктор Цыганков.

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Однако не все отнеслись к решению словацкого судьи Ивана Кружляка однозначно. Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек считает одиннадцатиметровый несправедливым.

"Рефери назначил неправомерный пенальти. "Случайный" мяч попал в ногу, а потом срикошетил в руку Харатину. Ну разве это пенальти?!" – сказал эксперт в комментарии изданию UA-Football.

Добавим, что до перерыва Динамо забило второй раз – на этот раз без вмешательства арбитра. Однако после отдыха хозяева сумели один гол отквитать.

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