"Я очень рад, что забил гол на прошлой неделе (Барселоне на выезде – Футбол 24), но буду еще счастливее, если команда наберет очки в среду.

Ференцварош – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Думаю, поединок станет ключевым матчем и для "Фради", и для Динамо. В Украине и Венгрии все ждут эту дуэль, думаю, что схватка будет интересной", – цитирует хавбека официальный сайт клуба.

Напомним, что матч Ференцварош – Динамо состоится в среду, 28 октября, в Будапеште на Гроупама Арене. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в 22:00.

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