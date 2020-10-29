Нападающий "фради" Франк Боли остался в восторге от первого набранного очка своей команды в самом престижном еврокубковом турнире.

Фантастические ощущения от забитого гола и набранного очка! Все наши игроки что-то привнесли в команду.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Все бились до последнего, благодаря чему мы и добились ничьей", – цитирует Боли официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ференцварош во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, уступая после первого тайма 0:2, сумел после перерыва сократить счет, а на последней минуте сравнять и спасти, казалось бы, проигранный поединок. Решающий гол в матче забил именно Франк Боли. Следующий еврокубковый поединок Ференцварош проведет 4 ноября – команда Реброва на своем поле будет принимать туринский Ювентус.

После 2-х туров Барселона возглавляет группу G с шестью пунктами, далее с тремя очками идет Ювентус, замыкают квартет Динамо и Ференцварош, у которых в активе по одному баллу.

Ференцварош – Динамо: Ребров берет свое со звездой, которую Киев не хотел - Луческу проигрывает ключевой момент