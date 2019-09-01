toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Фердинанд заявил, что приз лучшего игрока УЕФА должен был получить не ван Дейк – у легенды МЮ свои кандидаты

13:03 170 Читати українською
Фердинанд заявил, что приз лучшего игрока УЕФА должен был получить не ван Дейк – у легенды МЮ свои кандидаты
Вирджил ван Дейк / Reuters

Бывший защитник Манчестер Юнайтед не согласился с победой лидера Ливерпуля.

"Никто не сомневается – Вирджил ван Дейк сегодня является лучшим защитником на планете.

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордами

Но когда игрок забивает 50 голов за сезон, как Месси, или выигрывает три трофея за сезон и делает столь мощный эффект на новый чемпионат, как Криштиану, – этого нельзя игнорировать. Люди говорят, что доминирование этих двух игроков навевает скуку, но Месси и Роналду демонстрируют невиданные ранее показатели в течение 12-15 лет.

Я центральный защитник, я счастлив, что ван Дейк выиграл, он достоин этого. Но когда у вас есть игрок, который забивает 50 мячей за сезон, вы не имеете права поступать так.

Роналду признался, что ему нравится идея завершить карьеру в один год с Месси

Я бы не стал платить свои кровно заработанные деньги ради того, чтобы смотреть на игру защитника. Развлекайте меня! Я хочу подскакивать на месте, кричать о том, что это невероятное выступление, невероятный гол. Ведь самое сложное в футболе – это забить гол", – рассказал Фердинанд в комментарии BT Sport.

blog_ava
Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ
11:45
658
Теги
Англия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк УЕФА Рио Фердинанд Рио Фердинанд Лионель Месси Лионель Месси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
21
мин
Заря
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук