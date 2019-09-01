Фердинанд заявил, что приз лучшего игрока УЕФА должен был получить не ван Дейк – у легенды МЮ свои кандидаты

Бывший защитник Манчестер Юнайтед не согласился с победой лидера Ливерпуля.

"Никто не сомневается – Вирджил ван Дейк сегодня является лучшим защитником на планете.

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордами

Но когда игрок забивает 50 голов за сезон, как Месси, или выигрывает три трофея за сезон и делает столь мощный эффект на новый чемпионат, как Криштиану, – этого нельзя игнорировать. Люди говорят, что доминирование этих двух игроков навевает скуку, но Месси и Роналду демонстрируют невиданные ранее показатели в течение 12-15 лет.

Я центральный защитник, я счастлив, что ван Дейк выиграл, он достоин этого. Но когда у вас есть игрок, который забивает 50 мячей за сезон, вы не имеете права поступать так.

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Я бы не стал платить свои кровно заработанные деньги ради того, чтобы смотреть на игру защитника. Развлекайте меня! Я хочу подскакивать на месте, кричать о том, что это невероятное выступление, невероятный гол. Ведь самое сложное в футболе – это забить гол", – рассказал Фердинанд в комментарии BT Sport.

