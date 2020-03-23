Фердинанд выбрал оптимальный клуб для Коутиньо

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд убежден, что бразильскому хавбеку Филиппе Коутиньо стоит вернуться в АПЛ.

"В Ливерпуле Коутиньо играл невероятно, но после его ухода из стана "красных" мы такого не видели в его исполнении. Ему было трудно в Барселоне, он изо всех сил пытался адаптироваться, а затем Филиппе не показал ничего особенного в Баварии.

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Я думаю, что это замечательный игрок, огромный талант. Считаю, что его нужно спасать. Возвращение в Премьер-лигу в правильную команду было бы для него спасением, ему нужно это. Я бы сказал, что в Манчестер Юнайтед до того, как появился Бруну Фернандеш, но не сейчас.

Он сможет усилить Тоттенхэм. Сто процентов! Таким игрокам, как Кейн, Сон, Алли, рядом нужен кто-то такой, как Коутиньо. Я думаю, он был бы отличным дополнением в состав "шпор", – цитирует Фердинанда Goal.

Напомним, в текущем сезоне бразилец на правах аренды выступает за Баварию, но немецкий клуб не проявляет особого желания подписывать его на постоянной основе. Барселона, которой принадлежат права на Коутиньо, также рассматривает вариант с продажей игрока.

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