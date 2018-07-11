toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ ДОМАГОЙ ВИДА Полуфинал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Фердинанд: Скорость Мбаппе – это незаконно

10:03 176 Читати українською
Фердинанд: Скорость Мбаппе – это незаконно
Килиан Мбаппе / фото: ФИФА

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился впечатлениями после матча 1/2 финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии.

Легендарный игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд отметил высокую скорость нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

ЧМ-2018 Франция – Бельгия: судьбу полуфинала решает "золотой гол", Мбаппе и Дешам ставят исторические рекорды

"Скорость Мбаппе – это незаконно. У защитников паника, когда приходится играть против такого игрока. Ему 19 лет, а он уже создает панику на чемпионате мира.

Как противостоять ему? Смотрите и говорите: "Пожалуйста, помогите мне!" В таком случае нужна помощь партнеров по команде. Раньше я делал это, особенно в конце моей карьеры, если бы я играл против кого-то быстрого, то хотел бы иметь Майкла Каррика на поле", – цитирует Фердинанда Daily Mail.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Франция - Бельгия Франция Франция Рио Фердинанд Рио Фердинанд Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
59
мин
Хорватия
21:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук