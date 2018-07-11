Фердинанд: Скорость Мбаппе – это незаконно

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился впечатлениями после матча 1/2 финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии.

Легендарный игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд отметил высокую скорость нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

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"Скорость Мбаппе – это незаконно. У защитников паника, когда приходится играть против такого игрока. Ему 19 лет, а он уже создает панику на чемпионате мира.

Как противостоять ему? Смотрите и говорите: "Пожалуйста, помогите мне!" В таком случае нужна помощь партнеров по команде. Раньше я делал это, особенно в конце моей карьеры, если бы я играл против кого-то быстрого, то хотел бы иметь Майкла Каррика на поле", – цитирует Фердинанда Daily Mail.