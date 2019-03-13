Фердінанд: Роналду – живий футбольний бог

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поражен игрой Криштиану Роналду в матче против Атлетико.

"Криштиану – живой футбольный бог. В Лиге чемпионов он побил все рекорды, которые можно только представить. Он сравнялся с Месси по количеству хет-триков.

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Кстати, соперником был Атлетико, команда с очень хорошей обороной. Криштиану сделал хет-трик в их ворота! Он даже не нервничал перед пенальти, не так ли? Невероятно. Он как бы сказал: "Это мой дом, убирайтесь", – цитирует Рио Фердинанда Daily Mail.

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Напомним, Ювентус победил Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0 и по итогам обеих поединков прошел дальше. Все три гола забил Криштиану Роналду.