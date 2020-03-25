Фердинанд рассказал, кто блокирует трансфер Кейна в Манчестер Юнайтед

Экс-защитник манкунианцев Рио Фердинанд рассказал, что Жозе Моуринью не хочет терять Харри Кейна.

"Подписал бы я Кейна уже сейчас? Бесспорно, все бы это сделали. Если он в хорошей форме и готов перейти, возьмите Харри Кейна в Манчестер Юнайтед. 100%.

Замечательный игрок, он гарантирует голы. С ним в АПЛ вам всегда гарантированы голы. Но я не вижу, что Тоттенхэм хочет его отпустить. Думаю, что Моуринью не позволит Кейну уйти в Манчестер Юнайтед", – рассказал Фердинанд в прямом эфире Instagram.

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Напомним, Кейн получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). Впоследствии врачи диагностировали у форварда разрыв левого подколенного сухожилия и настояли на операции, которая была успешной. Добавим, что в текущем сезоне АПЛ Кейн провел 20 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

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