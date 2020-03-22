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Фердинанд рассказал, каких двух защитников надо объединить, чтобы получить идеального игрока

13:17 90 Читати українською
Фердинанд рассказал, каких двух защитников надо объединить, чтобы получить идеального игрока
Рио Фердинанд / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что объединив защитников Арона Ван-Биссаку и Трента Александер-Арнольда, можно получить идеального игрока.

"Если бы объединить их обоих в одного игрока, то он бы стал лучшим. Я видел, как Рахим Стерлинг разрывает своих соперников, но ему трудно один на один против Ван-Биссаки. Арон не уступает физически, не выключается из борьбы, стелится в подкатах. Он способен полностью закрыть соперника.

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Однако с мячом он не такой проворный, как Трент. В то же время Александр-Арнольд не столь хорош в защите, как Ван Биссака. Поэтому, если бы удалось объединить их в одного игрока, получилась бы просто совершенная машина", – цитирует Фердинанда издание Manchester Evening News.

Напомним, Рио шесть раз выигрывал чемпионат Англии в составе Манчестер Юнайтед, а также триумфовал в Лиге чемпионов сезона 2007/08 и клубном чемпионате мира в 2008 году.

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Теги
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