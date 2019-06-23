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Фердинанд призвал Лэмпарда возглавить Челси

21:33 4 Читати українською
Фердинанд призвал Лэмпарда возглавить Челси
Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд хочет, чтобы Фрэнк Лэмпард возглавил Челси.

"Думаю, что Лэмпард ведет переговоры с Челси. Считаю, он возглавит команду. Если переговоры ведутся, то он получит работу, ведь умеет разговаривать.

Челси хочет согласовать с Лэмпардом 3-летний контракт до конца недели

Фрэнк, принимай работу, приятель. Челси нуждается в тебе. Он мой друг. Он должен получить эту работу. Он заслуживает ее", – передает слова Фердинанда Goal.com.

Чех официально назначен техническим директором Челси

Напомним, Челси остался без тренера после ухода в Ювентус Маурицио Сарри, главным претендентом на пост нового наставника "синих" считается Фрэнк Лэмпард.

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Рио Фердинанд Рио Фердинанд Челси Челси Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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