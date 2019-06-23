Фердинанд призвал Лэмпарда возглавить Челси

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд хочет, чтобы Фрэнк Лэмпард возглавил Челси.

"Думаю, что Лэмпард ведет переговоры с Челси. Считаю, он возглавит команду. Если переговоры ведутся, то он получит работу, ведь умеет разговаривать.

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Фрэнк, принимай работу, приятель. Челси нуждается в тебе. Он мой друг. Он должен получить эту работу. Он заслуживает ее", – передает слова Фердинанда Goal.com.

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Напомним, Челси остался без тренера после ухода в Ювентус Маурицио Сарри, главным претендентом на пост нового наставника "синих" считается Фрэнк Лэмпард.