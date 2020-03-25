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Фердинанд назвал шокирующую причину срыва трансфера Роббена в Манчестер Юнайтед

22:30 26 Читати українською
Фердинанд назвал шокирующую причину срыва трансфера Роббена в Манчестер Юнайтед
Арьен Роббен / Reuters

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд вспомнил, почему Арьен Роббен так и не стал его одноклубником в 2004 году.

"Роббен был прекрасен. Мы должны были подписать его в Манчестер Юнайтед. Он был у нас на тренировочной базе. Он прогулялся ней, но ему не понравился запах. Он ушел, а потом оказался в Челси. Я просто не мог в это поверить. Он бы прекрасно нам подошел.

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Все знали, что он будет смещаться с фланга, подрабатывая мяч под левую ногу, но защитники не могли справиться с этим. Он как бы говорил: "Я ворвусь с мячом под левой ногой, и ты меня не остановишь". Ну, они и не останавливали", – поделился воспоминаниями Фердинанд в своем Instagram.

Напомним, Роббен стал игроком Челси в 2004 году, перебравшись с ПСВ. Кроме этого, Арьен успел поиграть за Гронинген, Реал и Баварию. С мюнхенцами Роббен достиг наибольших успехов на клубном уровне, а в составе сборной Нидерландов становился вице-чемпионом мира. Летом 2019 Арьен официально завершил карьеру.

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Трансферы Англия Арьен Роббен Арьен Роббен Рио Фердинанд Рио Фердинанд Челси Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Нидерланды Нидерланды
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