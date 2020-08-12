toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО КИЕВ

Фердинанд назвал Санчо лучшим молодым игроком в мире

14:05 - Читати українською
Фердинанд назвал Санчо лучшим молодым игроком в мире
Легендарный Рио Фердинанд / Фото из открытых источников

Легендарный Рио Фердинанд не гнушается комплиментами в адрес молодого хавбека Боруссии.

"Джейдон Санчо фантастический! Если он перейдет в Юнайтед, то немедленно усилит команду – в этом никто не сомневается. Манчестер Юнайтед нужны лучшие игроки в мире, которые сразу будут играть в стартовом составе. Я считаю, что Санчо в этой категории.

Санчо секретно продлил контракт с Боруссией Д – Манчестер Юнайтед окончательно потерпел фиаско с трансфером

Во всех складах Манчестер Юнайтед были игроки, которые боролись за каждую позицию, и когда их заменяли, то качество оставалось без изменений", – цитирует Фердинанда BBC Sports со ссылкой на собственный радио.

Добавим, что в прошлом сезоне Бундеслиги Санчо провел 32 матча, в которых отметился 17-ю голами и 16-ю ассистами. К слову, Рио Фердинанд является легендой английского и мирового футбола, который больше всего запомнился выступлениями в МЮ и сборной Англии.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують

blog_ava
Динамо подготовило солидную сумму на забивного форварда с опытом выступлений в топ-чемпионате
11:41
15205
Теги
Германия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Рио Рио Фердинанд Джейдон Джейдон Санчо
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
4
мин
Аталанта
22:00
ПСЖ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?