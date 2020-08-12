Фердинанд назвал Санчо лучшим молодым игроком в мире

"Джейдон Санчо фантастический! Если он перейдет в Юнайтед, то немедленно усилит команду – в этом никто не сомневается. Манчестер Юнайтед нужны лучшие игроки в мире, которые сразу будут играть в стартовом составе. Я считаю, что Санчо в этой категории.

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Во всех складах Манчестер Юнайтед были игроки, которые боролись за каждую позицию, и когда их заменяли, то качество оставалось без изменений", – цитирует Фердинанда BBC Sports со ссылкой на собственный радио.

Добавим, что в прошлом сезоне Бундеслиги Санчо провел 32 матча, в которых отметился 17-ю голами и 16-ю ассистами. К слову, Рио Фердинанд является легендой английского и мирового футбола, который больше всего запомнился выступлениями в МЮ и сборной Англии.

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