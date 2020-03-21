Фердинанд назвал, кому из экс-защитников Манчестер Юнайтед уступает ван Дейк

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд сравнил лидера обороны Ливерпуля Вирджил ван Дейка со своим бывшим одноклубником.

"Кто сильнее – Видич или ван Дейк? Это хороший вопрос! Я выбираю Видича, ведь он был моим партнером по обороне.

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Не поймите меня неправильно – мне нравится ван Дейк. Он сильнейший защитник в современном футболе. Было бы очень интересно, если бы он выступал во время нашей игровой карьеры", – цитирует Фердинанда Manchester Evening News.

Напомним, Неманья Видич выступал за Манчестер Юнайтед с 2006 по 2014 год. В составе "красных дьяволов" он по 5 раз побеждал в АПЛ и Сперкубке Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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