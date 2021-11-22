Рио Фердинанд, который часто говорил о необходимости увольнения Уле Гуннара Сульшера, все равно остался недоволен.

"Пауза на матчи сборных была идеальным периодом для принятия этого решения, я не понимаю почему они затягивали.

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Это важный момент, то как руководят этим клубом, просто шокирует. А теперь все делается наспех. И меня особенно поражает, что и кандидатов безработных нет. Это какой-то хаос.

Если посмотреть на тренеров, которых привел Эд Вудворд, – кто из них добился успеха? Никто. Сработали ли трансферы? Нет. Все это на его совести, ему нужно взять на себя вину", – цитирует Фердинанда The Independent.

Напомним, Юнайтед уволил Сульшера после поражения от Уотфорда (4:1) в рамках АПЛ, где "красные дьяволы" после 12-ти туров расположились на 8-й строчке.

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