После безголевого первого тайма команды приступили к делу на старте второй половины. На 51-й минуте Бенрама одним пасом разрезал оборону бирмингемцев и вывел на ударную позицию Томаша Соучека, который классно положил в дальний угол.

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А уже пять минут спустя тот же Бенрама разогнал контратаку "молотков", на финише которой Антонио пасом нашел Лингарда и Джесси в два касания оформил премьерный гол за лондонцев. На 81-й Олли Уоткинс сыграл на опережение после паса Грилиша от правого края и, казалось, вернул Виллу в игру. Но Лингард едва ли не в следующей атаке мощным ударом из пределов штрафной пробил Мартинеса – 1:3!

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