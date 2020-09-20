Чемпионат Англии 2020/21, 2-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:5

Голы: Ингз, 32, 90 (пен) – Сон Хын Мин, 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82

Ньюкасл – Брайтон – начало в 16:00

Лестер – Бернли – начало в 21:00

Саутгемптон принимал Тоттенхэм. "Святые" открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Ингза, который хладнокровно пробил в дальний угол из пределов штрафной. Однако, долго радоваться хозяевам не было суждено. Под занавес тайма Сон Хын Мин получил прекрасную диагональ от Кейна в штрафной и сравнял счет.

Сульшер назвал причины неожиданного поражения Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас

Сразу после перерыва "шпоры" вышли вперед – Сон Хын Мин ворвался в штрафную и пробил в левый угол. На 64-й тот же Сон закрепил преимущество – он получил длинную передачу от Кейна, вошел в штрафную и хладнокровно пробил – 1:3. После этого "святые" совсем посыпались – на 73-й дуэт Сон Хын Мин + Кейн положили еще один. Казалось, что хуже быть не может, но нет – Кейн на добивании сумел забить еще один. Под занавес встречи Саутгемптону удалось отквитать один гол благодаря пенальти, который реализовал Дэнни Ингз. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "шпор" – 2:5.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ