Феноменальный покер Сона обеспечил Тоттенхэму разгром Саутгемптона – Кейн примерил роль плеймейкера
В рамках 2-го тура АПЛ Тоттенхэм на выезде разгромил Саутгемптон. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 2-й тур
Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:5
Голы: Ингз, 32, 90 (пен) – Сон Хын Мин, 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82
Ньюкасл – Брайтон – начало в 16:00
Лестер – Бернли – начало в 21:00
Саутгемптон принимал Тоттенхэм. "Святые" открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Ингза, который хладнокровно пробил в дальний угол из пределов штрафной. Однако, долго радоваться хозяевам не было суждено. Под занавес тайма Сон Хын Мин получил прекрасную диагональ от Кейна в штрафной и сравнял счет.
Сульшер назвал причины неожиданного поражения Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас
Сразу после перерыва "шпоры" вышли вперед – Сон Хын Мин ворвался в штрафную и пробил в левый угол. На 64-й тот же Сон закрепил преимущество – он получил длинную передачу от Кейна, вошел в штрафную и хладнокровно пробил – 1:3. После этого "святые" совсем посыпались – на 73-й дуэт Сон Хын Мин + Кейн положили еще один. Казалось, что хуже быть не может, но нет – Кейн на добивании сумел забить еще один. Под занавес встречи Саутгемптону удалось отквитать один гол благодаря пенальти, который реализовал Дэнни Ингз. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "шпор" – 2:5.