Мирча Луческу – один из самых успешных в украинском футболе иностранных специалистов, который успел поработать на два самых ожесточенных враждебных лагеря.

Хмельной талант Александра Рыкуна, который разглядел водитель автобуса – полет с балкона и ассист на Шеву

Сначала румын отдал 14 лет жизни Шахтеру, а затем, после вояжа в питерский Зенит и возвращения в сборную Турции, со скандалом возглавил киевское Динамо.

Весь украинский отрезок карьеры Луческу сопровождали скандалы – в основном они связаны с арбитрами. Подробнее об этом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Топ-5 украинских футболистов, на карьеру которых повлиял алкоголь