Феномен Луческу: как прижиться во вражеском лагере после 12 лет в Шахтере
"Футбол 24" продолжает вспоминать самых скандальных личностей в украинском футболе. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.
Мирча Луческу – один из самых успешных в украинском футболе иностранных специалистов, который успел поработать на два самых ожесточенных враждебных лагеря.
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Сначала румын отдал 14 лет жизни Шахтеру, а затем, после вояжа в питерский Зенит и возвращения в сборную Турции, со скандалом возглавил киевское Динамо.
Весь украинский отрезок карьеры Луческу сопровождали скандалы – в основном они связаны с арбитрами. Подробнее об этом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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