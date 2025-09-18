Феникс-Мариуполь обыграл МФК Металлург в матче 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

МФК Металлург – Феникс-Мариуполь – 1:1 (2:4 по пенальти)

Голы: Иродовский, 45+1 – Ременяк, 54

"Кто заказчик судейского беспорядка?": Палкин разгневался из-за скандального эпизода в матче Динамо в Кубке Украины

В матче 1/16 финала Кубка Украины встречались два клуба Первой лиги Металлург и Феникс- Мариуполь. Гости очень активно начали матч, уже на 5-й минуте Ныч вышел один на один с голкипером, но вратарь смог отбить удар ногой. Первый тайм прошел при игровом преимуществе Феникса-Мариуполя, но счет в игре открыл Металлург. Рудавский сделал подачу с фланга, а Иродовский выиграл верховую борьбу у защитника.

На 54-й минуте Феникс-Мариуполь восстановил паритет. Панчишин выполнил навес, защитник запорожцев выбил мяч, но на подхвате оказался Ременяк, полузащитник с лету пробил под стойку ворот Металлурга. Под конец игры Ременяк мог вывести свою команду вперед, однако он завершил опасную атаку ударом в перекладину.

Основное время завершилось ничьей, поэтому победитель игры определялся в серии послематчевых пенальти. Более точными были игроки Феникса-Мариуполя и получили путевку в 1/8 финала Кубка Украины.

Шахтер вышел в 1/8 Кубка, минимально одолев аматорское Полесье – Мейреллес впервые забил, Изаки отменили два гола