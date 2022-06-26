Турецкий Фенербахче объявил о двух товарищеских поединках перед противостоянием с Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Фенербахче проведет небольшой сбор в Австрии, где сыграет поединки с Партизаном и Фехерваром 2 и 6 июля соответственно, сообщает официальный Instagram клуба. Оба матча начнутся в 19:30.

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Добавим, что в составе Фехервара выступают сразу 4 представителя Украины: Богдан Леднев (на правах аренды), Евгений Макаренко, Артем Шабанов и Иван Петряк.

Напомним, первый поединок в рамках Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо формально домашний для киевлян состоится в польском городе Лодзь 20 июля. Ответный матч состоится через неделю, 27 июля.

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