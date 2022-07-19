Фенербахче за день до матча против Динамо усилился нападающим сборной Италии
Итальянские инсайдеры сообщают, что подписание соглашения вышло на финальную стадию.
Согласно информации журналиста Николо Скиры, Фенербахче закрыл трансфер Жоао Педро. Форвард сборной Италии, проведший предыдущий сезон в составе Кальяри, уже сегодня прилетит в Стамбул для медицинского обследования и подписания 3-летнего контракта.
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Бразильский ориунди Скуадры Адзурры должен получить 2,5 миллиона евро в год, а Кальяри получит за своего бомбардира 6,5 миллиона. В составе островян нападающий провел 8 сезонов, забив 87 голов и отдав 20 ассистов.
Трансфер Жоао Педро не является плохой новостью для киевского Динамо. "Бело-синие" уже в среду сыграют против Фенербахче в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, однако турки не успеют заявить итальянца на этот раунд.
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