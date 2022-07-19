Согласно информации журналиста Николо Скиры, Фенербахче закрыл трансфер Жоао Педро. Форвард сборной Италии, проведший предыдущий сезон в составе Кальяри, уже сегодня прилетит в Стамбул для медицинского обследования и подписания 3-летнего контракта.

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Бразильский ориунди Скуадры Адзурры должен получить 2,5 миллиона евро в год, а Кальяри получит за своего бомбардира 6,5 миллиона. В составе островян нападающий провел 8 сезонов, забив 87 голов и отдав 20 ассистов.

Трансфер Жоао Педро не является плохой новостью для киевского Динамо. "Бело-синие" уже в среду сыграют против Фенербахче в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, однако турки не успеют заявить итальянца на этот раунд.

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