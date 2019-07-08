Фенербахче установил цену на Зайца, которым интересуется Динамо

Киевское Динамо хочет подписать полузащитника Фенербахче Миху Зайца

Турецкий клуб отклонил предварительные предложения Динамо и установил цену на 25-летнего хавбека Миху Зайца в размере 8 млн евро, сообщает Sporx.com.

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По разным источникам киевляне предлагали за Зайца от 5 до 7 миллионов евро. Заметим, что словенский футболист присоединился к Фенербахче только зимой этого года. Во второй части сезона Зайц провел 10 матчей и забил 2 гола.

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