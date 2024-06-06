На прошлой неделе Жозе Моуринью подписал двухлетний контракт с турецким Фенербахче. Теперь клуб решил раскрыть доходы тренера.

Турецкий вице-чемпион провел очень успешный сезон. Однако набрать 99 очков в чемпионате оказалось недостаточно для победы в Суперлиге – Галатасарай оказался проворнее. Моуринью был приглашён "канарейками" для возвращения чемпионского титула.

Моуринью официально возглавил европейский клуб

Как информирует официальный сайт Фенербахче, "особенный" будет зарабатывать в Стамбуле 10,5 млн евро в год. Эта сумма будет фиксированной, она не предусматривает бонусы за различные спортивные достижения.

Таким образом, в Турции Моуринью будет зарабатывать намного больше, чем в Роме. Его годовой оклад в столице Италии составлял 7,5 млн евро. До этого Жозе зарабатывал ежегодно 16 млн евро, тренируя Тоттенхэм.

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