Фенербахче предложил Шальке 3 млн евро за Коноплянку

Вингер Шальке Евгений Коноплянка может перебраться в Фенербахче за 3 млн евро.

Украинский вингер Евгений Коноплянка имеет большие шансы на переход в турецкий Фенербахче. По информации Bild, "канарейки" предложили "кнаппен" 3 млн евро за футболиста.

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Руководство немецкого клуба подтвердило, что хочет избавиться от Коноплянки, поскольку он за 3 года не оправдал ожиданий и находился преимущественно на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что наставник Шальке Давид Вагнер хотел бы лично оценить игрока, но боссы "кобальтовых" решительно настроены его продать.

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