Турецкий коллектив понес потери после первого поединка квалификации Лиги чемпионов против киевлян.

Сердар Азиз получил повреждение в первом тайме матча второго раунда отбора ЛЧ против Динамо и был заменен сразу после перерыва на Марселя Тиссерана.

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После поединка 31-летний турок прошел медицинское обследование. Сегодня пресс-служба Фенербахче сообщила результаты. МРТ обнаружила надрыв мышц в области паха и кровотечение 3 степени. Лечение Азиза началось.

Напомним, украинская и турецкая команды разошлись безголевым миром в польской Лодзи. Ответный матч состоится в Стамбуле 27 июля.