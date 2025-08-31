Керем Актюркоглу летит в Стамбул на подписание контракта с Фенербахче, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что сделка согласована. Игрок побьет трансферный рекорд "канареек", но сумма трансфера при этом не называется.

Что интересно, именно Актюркоглу забил единственный гол в противостоянии между Бенфикой и Фенербахче в квалификации плей-офф Лиги чемпионов (0:0, 1:0). Это взятие ворот турок не праздновал – он уже тогда знал, что может продолжить карьеру в стане своего соперника. Обычно он празднует свои голы, демонстрируя волшебную палочку Гарри Поттера.

Напомним, что вылет из квалификации ЛЧ стоил Жозе Моуринью должности главного тренера Фенербахче.

