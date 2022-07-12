Фенербахче в своем твиттере объявил о принципиальной договоренности о приходе Джошуа Кинга.

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Уже сегодня вечером нападающий должен прибыть в Стамбул, пройти медосмотр и договориться об условиях перехода, после чего, скорее всего, поставит подпись под соглашением.

Отметим, что Кинг последний сезон провел в составе Уотфорда, по итогам кампании 2021/22 вылетевшего из АПЛ. В активе норвежца 33 матча во всех соревнованиях, 5 голов и 3 ассиста. За свою карьеру поиграл за Эвертон, Борнмут, Боруссию М, Блэкберн, Халл Сити, а с 2008 по 2013 годы находился в системе Манчестер Юнайтед.

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