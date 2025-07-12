Арчи Браун, английский оборонец с ямайскими корнями, рассказал о неожиданном срыве трансфера в Милан. В комментарии инсайдеру Фабрицио Романо, 23-летний футболист признался, что уже был готов присоединиться к "россонери", но в дело вмешался Фенербахче.

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"Соглашение с Миланом было практически завершено. Я был готов отправиться туда. Но потом мне ночью позвонил президент Фенербахче. Это изменило все. Страсть, которую он продемонстрировал, видение... все это сделало выбор очевидным. Я понял, что должен перейти именно в Фенербахче", – объяснил Браун.

Напомним, ранее сообщалось о приостановлении переговоров между Миланом и Арсеналом по трансферу украинского защитника Александра Зинченко. Тогда СМИ информировали, что после ухода Тео Эрнандеса Милан сделал приоритетной кандидатуру Арчи Брауна на левый фланг защиты. Впрочем, учитывая новые обстоятельства, вполне вероятно, что клуб снова вернется к варианту с Зинченко.

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