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Фенербахче отказался от трансфера Озила – известна причина

13 июля 22:51 76 Читати українською
Фенербахче отказался от трансфера Озила – известна причина
Месут Озил / Reuters

Турецкий гранд не будет продолжать переговоры по плеймейкеру Арсенала.

Фенербахче не устроили финансовые аппетиты Озила, информирует Independent.

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Немец хотел получать в составе "канареек" столько же, сколько и в Арсенале. Его нынешняя зарплата составляет 300 тысяч фунтов в неделю, однако руководители стамбульского клуба на такие условия не согласились.

Арсенал продолжит искать варианты трудоустройства для Озила, который не входит в дальнейшие планы тренера команды Унаи Эмери.

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Теги
Трансферы Арсенал Арсенал Англия Месут Озил Месут Озил Фенербахче Фенербахче Турция
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