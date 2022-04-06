Защитник Шахтера Исмаили не станет игроком Фенербахче в ближайшее время.

Фенербахче пригласил Исмаили вместе с агентом на прошлой неделе в Стамбул, но сейчас принял решение не подписывать левого защитника, информирует Fotospor.

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Первое, что отпугало турок – зарплата, которую пригласил бразилец. Фенербахче не готов платить 2 млн евро в год новичку. Кроме того, Исмаили хотел контракт сроком на 2 года, что не входило в планы турецкого гранда.

Добавим, что защитник отыграл за Шахтер в текущем сезоне в 21 поединке, в которых записал в свой актив 5 ассистов.

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