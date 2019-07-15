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Фенербахче отказал Бетису в трансфере Зайца – турки требуют крупную сумму за цель Динамо

11:54 115 Читати українською
Фенербахче отказал Бетису в трансфере Зайца – турки требуют крупную сумму за цель Динамо
Миха Зайц / Getty Images

Словенец Миха Зайц может остаться в составе Фенербахче этим летом.

"Канарейки" не захотели продавать хавбека Бетису, информирует Sporx.

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"Огурцы" предложили за Зайца 6 миллионов евро, однако турецкий гранд стремится получить 9 миллионов. Ранее интерес к полузащитнику приписывали нескольким российским клубам и киевскому Динамо, которые также не смогли удовлетворить финансовые аппетиты Фенербахче.

Напомним, Зайц перешел в турецкий гранд зимой 2019-го года и успел отличиться 2 голами в десяти матчах.

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Испания Бетис Бетис Турция Миха Зайц Миха Зайц Динамо Киев Динамо Киев Фенербахче Фенербахче
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