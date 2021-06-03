Фенербахче в своем Twitter объявил об уходе Эмре Белозоглу. 40-летний специалист был спортивным директором, а с марта исполнял обязанности главного тренера.

Ребров: Всем клубам, которые ко мне обращаются, я отвечаю одно и то же

Еще до отставки Белозоглу Сергея Реброва, будущее которого в Ференцвароше остается под вопросом, называли одним из претендентов на пост наставника. Компанию украинскому специалисту составили Йоахим Лёв, Златко Далич и Люсьен Фавр. Сам Ребров выступал в Фенербахче с 2002 по 2004 годы и успел провести за команду 38 матчей, в которых забил 4 мяча.

Заметим, "желтые канарейки" завершили чемпионат Турции 2020/21 на 3 строчке, уступив триумфатору Бешикташу на 2 зачетных балла.

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