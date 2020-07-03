Фенербахче определился с двумя главными кандидатами на пост тренера – одного из них сватали в Динамо

Стамбульский Фенербахче выбирает между турецкими специалистами – Эролом Булутом и Оканом Буруком – на должность главного наставника команды.

Эрол Булут стал одним из главных претендентов на пост наставника Фенербахче, утверждает Fanatik.

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Отмечается, что стамбульский клуб выбирает между ним и Оканом Буруком. Президент Фенербахче Али Коч заявил, что имя наставника клуба станет известно по окончании сезона. На решение назначить турецкого специалиста повлиял легендарный Эмре Белозоглу, который, скорее всего, получит должность спортивного директора клуба.

Напомним, что Эрола Булута сватали на место главного тренера Динамо вместо Алексея Михайличенко. Добавим, что его Антальяспор занимает 9 место в чемпионате Турции, имея в активе 37 очков после 29 туров.

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