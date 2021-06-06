Турецкий суд объявил свой вердикт по делу о заговоре против Фенербахче.

В 2011-м Фенербахче исключили из еврокубков на 2 сезона, а президент клуба загремел в тюрьму по подозрению в организации договорных матчей.

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Через 5 лет обвинения были сняты, а полиция задержала виновных в заговоре против клуба. По информации ESPN, ими стали экс-глава местной медиа-группы Хидает Караджа, которого приговорили к 1 тысяче 406 лет лишения свободы, а также бывший глава полиции Назми Ардич – приговор составил 2 тысячи 170 лет.

Также по этому делу были осуждены еще 25 человек. Стоит отметить, что дело имеет политический характер, которую связывают с местью президента страны Реджепа Эрдогана.

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