Фенербахче охотится на форварда Шахтера Кайоде

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде может присоединиться к турецкому гранду.

Фенербахче намерен усилить атакующее звено форвардом Шахтера Оларенваджу Кайоде, сообщает Fotospor.

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27-летний нигериец проводит нынешний сезон в турецкой Суперлиге, защищая на правах аренды местный Газишехир. В текущем розыгрыше чемпионата Турции Кайоде провел 24 матча, в которых отметился 9-ю голами и 7-ю ассистами.

Ранее, СМИ "сватали" на должность главного тренера Фенербахче украинского специалиста Сергея Реброва, который сейчас возглавляет венгерский Ференцварош.

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