Фенербахче на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Марко Асенсио. Он поставил подпись под контрактом по схеме 3+1. Сообщается, что полузащитник перешел из ПСЖ на постоянной основе.

Фенербахче подписывает "Гарри Поттера", который выбил его из Лиги чемпионов

В стане "канареек" Асенсио будет играть под 21-м номером.

Напомним, что Марко провел 8 сезонов в Реале, сыграв за "бланкос" почти 200 матчей. Еще 2 сезона он провел в ПСЖ., Правда у него не сложились отношения с наставником парижан Луисом Энрике. В прошлом сезоне испанец играл за Астон Виллу на правах аренды.